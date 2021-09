"Танці з зірками": Lida Lee феєрично відкрила перший ефір шоу

Партнером співачки став чемпіон України, призер багатьох міжнародних турнірів Олексій Базела.

Сьогодні, 5 вересня, на 1+1 відбулася прем'єра нового сезону проєкту "Танці з зірками".

Так, перший ефір шоу відкрила пара, яка складається зі співачки, експідопічної MONATIK Lida Lee. За словами артистки, її шлях ніколи не був простим, а участь у цьому проєкті ознаменує початок її сольної кар'єри.

"Я брала участь у різних телешоу. Мені завжди казали: "У тобі немає родзинки, ти нецікава, замалі груди, навіть пропонували видалити ребра. Але ці слова лише мотивували і сьогодні я можу відверто про це розповісти", – зізналася вона.

Партнером Lida Lee став чемпіон України, призер та фіналіст багатьох міжнародних турнірів Олексій Базела.

Вони станцювали запальний джаз під трек американського рок-гурту Portugal. The man – Feel it still. На паркеті зірка з'явилася у короткій червоній сукні, продемонструвавши довгі стрункі ніжки.

І глядачі у залі, і судді залишилися у захопленні від танцювальних даних виконавиці.

"Був дійсно класний танець! Ви – риба у воді. Я думаю, ви будете тут дуже довго, бажаю успіхів", – прокоментував Макс Чмерковський.

Зі свого боку, Катерина Кухар зазначила, що це був грандіозний початок та додала, що Ліда задала собі високу планку, як для себе, так і для конкурентів.

"Лідо, ви просто проковтнули цей джаз і навіть не спітніли, мені здається. Це було настільки легко, невимушено, до найменших дрібниць. Все було стильно, усе було чітко. Бажаю, щоб на наступних стилях впоралися так само", – поділився Влад Яма.

У результаті, судді оцінили номер у 20 балів.

Нагадаємо, раніше Lida Lee розповіла про інцидент, який стався під час репетиції. Вона поділилася, як одного разу навпомацки шукала вихід з балетної зали.

