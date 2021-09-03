"Танці з зірками": Lida Lee розповіла про інцидент, який стався під час репетиції

"Танці з зірками": Lida Lee розповіла про інцидент, який стався під час репетиції

Вона поділилася, як одного разу навпомацки шукала вихід з балетної зали.

Українська співачка та учасниця "Танців з зірками" Lida Lee поділилася цікавою історією, яка сталася з нею під час репетицій.

У коментарі сайту ТСН.ua зірка з усмішкою розповіла, як вони зі своїм партнером по танцях не могли вийти з балетної зали. А все це сталося тому, що під час репетиції неочікувано вимкнулося світло. А в приміщені була абсолютна темрява. Lida Lee та її партнер навпомацки шукали вихід.

"Ми з моїм партнером приїхали найперші на репетицію. Окрім нас, більше нікого не було. Ми зайшли з ним до зали. Ввімкнули музику, стали танцювати. Аж раптом всюди вимкнулося світло. Ми лише вдвох. Немає вікон, нічого не видно. Ми навпомацки шукали вихід. Але за пів години з'явилося світло, і ми пішли танцювати", - з усмішкою зізналася виконавиця.

Але все ж таки, співачці подобається танцювати, тому що вона мріяла взяти участь в шоу ще з дитинства. Тому зараз викладається на повну. А коли в неї щось не виходить, то відпрацьовує рухи вдома. А ще Lida Lee розповіла нам, як закінчують репетиції інші пари.

"Кожна пара виходить з зали по-різному. Хтось реально виповзає, хтось ледь йде, хтось йде впевнено. Після кожної репетиції максимально різні емоції. У кожної пари, та й у мене зокрема. Щось не виходить, я злюся на себе", - зізналася співачка.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка та учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова розповіла, чи повернеться на велику сцену. Також вона зізналася, що на шоу погодилася одразу прийти, її практично не вмовляли.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання