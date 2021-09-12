"Танці з зірками": Lida Lee розповіла про свої аб'юзивні стосунки, які тривали понад два роки

"Танці з зірками": Lida Lee розповіла про свої аб'юзивні стосунки, які тривали понад два роки

Колишній артистки не підтримував її.

Співачка та експідопічна MONATIK Lida Lee у прямому ефірі "Танців з зірками" розповіла, як страждала від аб'юзивних стосунків.

Так, сьогодні тема шоу – кохання. Тому своєю історією поділилася й Lida Lee. Вона зізналася, що два з половиною роки перебувала в аб'юзивних стосунках. Її колишній обранець хотів з нею зробити ту жінку, якою вона не була. Він прагнув, аби артистка була домогосподаркою, а не співала на великій сцені.

"Він хотів, щоб поряд була жінка, яка тільки готує, дивиться на нього і робить все те, що він каже. Я ніколи не чула від нього підтримки, він не хвалив мою творчість. У цих відносинах я знецінила себе і як жінку, і як артистку. Але для нього цього було замало. Багато було психологічного аб'юзу і його не можна викреслити навіть зараз", - поділилася відвертими подробицями свого особистого життя артистка.

Lida Lee говорить, що хоч їй було боляче та складно, але вона змогла закінчити ці стосунки. Зірка навіть залишилася вдячною своєму колишньому партнеру.

"Після цієї ситуації в мене з'явилося каре. Також з'явилася та сама Lida Lee, яку ви знаєте", - з усмішкою сказала виконавиця.

Тому сьогоднішнім танцем артистка хотіла донести іншим жінкам, щоб вони не боялися вчасно ставити крапку та йти далі.

Нагадаємо, свою історію кохання вже встигла розповісти й інша учасниця шоу – Олександра Заріцька. У 22 роки співачка була шалено закохана у свого друга.

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