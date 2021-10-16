"Танці з зірками": Макс Чмерковський назвав своїх фаворитів, та про чий виліт шкодує

Зірка також висловив свою думку щодо MELOVIN.
Новий суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський назвав своїх фаворитів на шоу.
Так, хореограф в інтерв'ю Слава + говорить, що він не може сказати своїх претендентів на перемогу, адже він суддя. Однак згодом Макс розговорився та назвав тих, хто, на його думку, буде у фіналі.
"Чоловічий склад дуже сильний. Каднай повинен бути у фіналі. Можливо, він не надто добре танцює. Проте, у нього багато харизми. Логай один із фаворитів на перемогу. Йому дано танцювати", - поділився суддя шоу.
Щодо MELOVIN зірка зауважив, що він поки не бачив сильні сторони співака. За словами Макса, артист плавно рухається на паркеті та робить одні й ті ж рухи.
До слова, Чмерковський також розповів, про чий виліт шкодує. Макс вважав, що Іван Люленов дійде до фіналу.
"Я не думав, що Люленов зможе виграти. Але він класно себе подав для цього шоу. Він був абсолютно відкритим. Він не був танцівником, але він старався", - розповів хореограф.
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