"Танці з зірками": Макс Чмерковський назвав своїх фаворитів, та про чий виліт шкодує

"Танці з зірками": Макс Чмерковський назвав своїх фаворитів, та про чий виліт шкодує

Зірка також висловив свою думку щодо MELOVIN.

Новий суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський назвав своїх фаворитів на шоу.

Так, хореограф в інтерв'ю Слава + говорить, що він не може сказати своїх претендентів на перемогу, адже він суддя. Однак згодом Макс розговорився та назвав тих, хто, на його думку, буде у фіналі.

Дмитро Каднай та Аліна Лі / instagram.com/tanci1plus1

"Чоловічий склад дуже сильний. Каднай повинен бути у фіналі. Можливо, він не надто добре танцює. Проте, у нього багато харизми. Логай один із фаворитів на перемогу. Йому дано танцювати", - поділився суддя шоу.

Артур Логай та Анна Кареліна / instagram.com/tanci1plus1

Щодо MELOVIN зірка зауважив, що він поки не бачив сильні сторони співака. За словами Макса, артист плавно рухається на паркеті та робить одні й ті ж рухи.

MELOVIN та Ліза Русіна / instagram.com/tanci1plus1

До слова, Чмерковський також розповів, про чий виліт шкодує. Макс вважав, що Іван Люленов дійде до фіналу.

Яна Цибульська та Іван Люленов / instagram.com/tsybulskayana

"Я не думав, що Люленов зможе виграти. Але він класно себе подав для цього шоу. Він був абсолютно відкритим. Він не був танцівником, але він старався", - розповів хореограф.

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