"Танці з зірками": MELOVIN нецензурно висловився у прямому ефірі та поцілував партнерку

Артист та Ліза Русіна покинули проєкт.

Щойно минув дев'ятий ефір шоу "Танці з зірками", після якого проєкт покинула пара MELOVIN та Ліза Русіна.

У прощальній промові виконавець не стримував емоцій та нецензурно висловився. Артист дякував партнерці та розхвалив її, використавши лайку. Присутні у залі були дещо ошелешені.

"Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш: "Ти ох**нна". Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, тому що це шоу про чесність, мотивацію і про те, ким можна стати за дев'ять ефірів "Танців з зірками", – поділився зірка.

MELOVIN і Ліза Русіна / скриншот з відео

Також MELOVIN дав волю почуттям і пристрасно поцілував Лізу.

MELOVIN і Ліза Русіна / скриншот з відео

MELOVIN і Ліза Русіна / скриншот з відео

Зі свого боку, ведучий Юрій Горбунов перепросив за поведінку Мела.

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