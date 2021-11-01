"Танці з зірками": MELOVIN нецензурно висловився у прямому ефірі та поцілував партнерку

Артист та Ліза Русіна покинули проєкт.
Щойно минув дев'ятий ефір шоу "Танці з зірками", після якого проєкт покинула пара MELOVIN та Ліза Русіна.
У прощальній промові виконавець не стримував емоцій та нецензурно висловився. Артист дякував партнерці та розхвалив її, використавши лайку. Присутні у залі були дещо ошелешені.
"Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш: "Ти ох**нна". Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, тому що це шоу про чесність, мотивацію і про те, ким можна стати за дев'ять ефірів "Танців з зірками", – поділився зірка.
Також MELOVIN дав волю почуттям і пристрасно поцілував Лізу.
Зі свого боку, ведучий Юрій Горбунов перепросив за поведінку Мела.
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