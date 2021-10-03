"Танці з зірками": MELOVIN у жіночому образі та його партнерка нарвалися на критику суддів

"Танці з зірками": MELOVIN у жіночому образі та його партнерка нарвалися на критику суддів

Втім, цього разу Катерина Кухар похвалила співака.

Епатажний український співак та учасник шоу "Танці з зірками" MELOVIN у п'ятому ефірі проєкту постав у жіночому образі.

Так, у вечір кіно знаменитість вирішив позмагатися із суддею шоу Катериною Кухар та теж з'явився в образі Круелли. На паркеті зірка та його партнерка Ліза Русіна станцювали повільний фокстрот. Костянтин Бочаров чудово вжився у роль, захопивши граційністю.

Цікаво, що Кухар припав до душі такий експеримент. Більше того, вперше за всі ефіри шоу, суддя похвалила виконавця.

"Яка сміливість – обрати зі мною в одному ефірі один образ. І мені це подобається! Ідеальне влучення, я бачу, що ви старалися, бачу ваш творчий ріст! Але я чекаю від вас підтримок", – прокоментувала балерина.

Цього ефіру також не минуло без подарунків MELOVIN Кухар. Так, Катерина вручила співаку велику штучну квітку, а він засипав її пелюстками червоних троянд.

Втім, Ілона Гвоздьова, яка цього випуску суддя-джокер, та Макс Чмерковський не оцінили номер та загалом танці пари.

"Я можу прокоментувати очманілий вигляд, як ви вжилися в роль, але я танцівник, я знаю, що таке тренування, фокстрот, я знаю, як його потрібно станцювати. Його взагалі не було, не було танцю! Назвіть його будь-яким іншим танцем і тоді це буде інша оцінка", – заявив Макс.

Зі свого боку, Гвоздьова розкритикувала партнерку Мела.

"На жаль, на сьогодні найслабкішою ланкою у вашій парі є не досить універсальна партнерка. І це видно неозброєним оком. Я вам бажаю краще тренуватися і доводити нам зворотнє", – сказала Ілона.

У відповідь Ліза викликала хореографиню на батл, який вона прийняла. "Можливо, я у бальних танцях непрофесіоналка, але ми можемо з вами позмагатися у хілсі", – заявила Русіна.

У результаті учасники отримали 23 бали.

Нагадаємо, MELOVIN заявив, що M1 відмовився показувати його новий кліп через камінгаут. Також артист зізнався, що терпить приниження від телеканалу.

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