"Танці з зірками": MELOVIN зізнався, коли у нього був перший секс

"Танці з зірками": MELOVIN зізнався, коли у нього був перший секс

Артист не поспішав починати жити статевим життям.

У четвертому ефірі "Танців з зірками" епатажний співак MELOVIN вирішив поділитися пікантними подробицями свого особистого життя.

Так, артист розповів, коли в нього вперше сталася інтимна близькість. Костянтин зізнається, що для нього це був дуже важливий крок, тому він не поспішав з цим. Він говорить, що не хотів вступати у статеву близькість з абиким.

"Вечір латини – це вечір без табу. Тому я вирішив розповісти те, чого ще не розповідав. Перший секс у мене був 2020 року. Тоді мені було 23 роки. Я просто не хотів, аби це було з абиким. Я хотів відчувати любов, не комплексувати", - поділився у прямому ефірі.

До речі, сьогодні артист станцював на паркеті пристрасне танго.

Однак, судді не оцінили його виступ. Вони говорять, що йому потрібно ще багато тренуватися. Влад Яма навіть зізнався, що йому захотілося випалити цигарку, аби перевести дух.

"Мені подобається, що ваш танець нікого не залишає байдужим. Я взагалі не курю, але після вашого танцю мені хочеться подихати. Треба вчитися, бути більш стабільним та твердим", - прокоментував виступ артиста Влад.

Нагадаємо, що четвертий ефір "Танців з зірками" присвячений гарячим латинським танцям. Феєрично відкрили випуск суддя проєкту Макс Чмерковський та переможниця минулого сезону, співачка Санта Дімопулос.

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