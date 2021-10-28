"Танці з зірками": Михайло Заливако та Анна Богдан покажуть танець, який готують до весілля

"Танці з зірками": Михайло Заливако та Анна Богдан покажуть танець, який готують до весілля

Стало відомо, яким буде дев'ятий ефір.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться новий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

У дев’ятому епізоді на глядачів чекає спеціальна подія на паркеті – пари танцюватимуть під улюблені хіти гурту "Океан Ельзи". Учасники виступатимуть під пісні, які у них асоціюються із певною подією у житті та супроводжували у різних ситуаціях. Вечір буде присвячений 27-річчю діяльності улюбленого гурту.

"Океан Ельзи" / пресслужба каналу "1+1"

Пар на шоу залишилося всього п’ять, а отже боротьба за місця у фіналі стає ще запеклішою. Перед виступом зірки відверто розкажуть про свої найбільші страхи на шляху до перемоги в проєкті. У неділю стане відомо, чи станцюють Дмитро Каднай та Аліна Лі, які минулого тижня отримали імунітет на шоу, адже пропустили виступ через хворобу.

Kadnay та Аліна Лі / instagram.com/tanci1plus1

Цієї неділі вестиме балкон ведучий шоу "Маскарад" та "Твій день" на телеканалі 1+1 Тимур Мірошніченко. А от оцінюватиме виступи учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

Судді шоу / пресслужба каналу "1+1"

Від цього тижня глядачі зможуть самостійно обирати зірку, яка вийде на головний танцювальний паркет країни у наступному сезоні "Танців з зірками". У неділю холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан станцюють танець, який вони готують до весілля.

Михайло Заливако та Анна Богдан / instagram.com/kanyeeebear

Слідкуйте за офіційними сторінками шоу у соціальних мережах та голосуйте, кого мрієте побачити у проекті наступного року.

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Юрій Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

Проголосувати за пари можна за допомогою SMS, телефонних дзвінків та за допомогою застосунку. Загалом з одного номеру можна відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

У межах масштабної інформаційної кампанії 1+1 media "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" з популяризації вакцинації проти COVID-19 на проекті "Танці з зірками" з’явиться пункт вакцинації.

Так, 29 жовтня від 19:00 до 20:00 біля 12 павільйону ВДНГ працюватиме медична бригада. Ті, хто покаже квиток на генеральний прогін чи прямий ефір "Танців з зірками", матимуть змогу вакцинуватися вакциною на вибір:

Comirnaty (Pfizer)

Covishield / Vaxzevria (AstraZeneca)

Covishield

Нагадуємо, що записатись на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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