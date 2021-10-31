"Танці з зірками": Михайло Заливако та Анна Богдан заявили, що хочуть стати учасниками шоу

"Танці з зірками": Михайло Заливако та Анна Богдан заявили, що хочуть стати учасниками шоу

Вони вийшли на паркет та виконали вальс.

Холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан показали танець, який вони готують до весілля.

Так, закохані вийшли на паркет та виконали зворушливий вальс під пісню гурту Океан Ельзи "Обійми мене". Втім, пара не просто так станцювала. Вони хочуть стати учасниками наступного сезону.

"Мало хто знає, але ми були на кастингу "Танців з зірками". Ми хотіли танцювати вдвох", - говорить Анна.

Проте, вони не змогли втілити свої бажання, адже Михайло був надто зайнятим. Тому закохані сподіваються, що зможуть стати учасниками наступного сезону.

Михайло Заливако та Анна Богдан / скріншот з відео

До слова, від цього тижня глядачі зможуть самостійно обирати зірку, яка вийде на головний танцювальний паркет країни у наступному сезоні "Танців з зірками". Слідкуйте за офіційними сторінками шоу у соціальних мережах та голосуйте, кого мрієте побачити у проєкті.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання