"Танці з зірками": MONATIK довів до сліз Lida Lee у прямому ефірі шоу

"Танці з зірками": MONATIK довів до сліз Lida Lee у прямому ефірі шоу

Артист зв'язався зі своєю експідопічною відеоз'язком.

Другою на паркет шоу "Танці з зірками" вийшла співачка та експідопічна MONATIK Lida Lee.

Разом зі своїм партнером Олексієм Базелою вона станцювала на паркеті чутливий віденьський вальс.

Втім, після виступу до неї у прямому ефірі шоу звернувся її експродюсер MONATIK. Він вирішив підтримати Lida Lee.

"Лідо, ти молодець. Ти професіонал своєї справи. Я тобі бажаю прислухатися до думок професіоналів. Ми всією командою вболіваємо та бажаємо тобі перемогти", - побажав Дмитро.

Артистка не стримала своїх емоцій та заплакала. Їй було приємно, що MONATIK неочікувано підтримав її.

До слова, Lida Lee дійсно чудово танцює на паркеті. Вона гарно виконала свій номер, а судді виставили їй досить таки високі бали.

Нагадаємо, раніше свою таємну мрію розсекретила інша учасниця шоу Олександра Машлятіна. Вона зізналась, що мріє поцілувати Макса Чмерковького. Втім, вона таки здійснила її у прямому ефірі.

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