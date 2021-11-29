"Танці з зірками": найкращі номери переможців шоу Артура Логая та Анни Кареліної

Кожного ефіру пара дивували своїми виступами.

Минулої неділі на каналі "1+1" відгримів суперфінал п’ятого оновленого сезону шоу "Танці з зірками", який відбувся під гаслом "Танцюй серцем".

Цього року почесне звання нової танцювальної легенди країни отримав актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай зі своєю партнеркою Анною Кареліною.

Протягом 13 тижнів пара наполегливо боролася за кубок. Кожного ефіру вони дивували суддів та глядачів своїми видовищними номерами і карколомними підтримками. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найефектніші виступи переможців проєкту.

Так, неабияк запам’яталася глядачам сальса під хіт MONATIK – "Каждый раз". Її пара виконала в одинадцятому ефірі разом із суддею проєкту Катериною Кухар. Тоді на паркет шоу Катерина та Анна вийшли в однакових спокусливих образах – жовтих сексісукнях. На YouTube виступ зібрав понад 70 тисяч переглядів.

У першому ефірі Логай і Кареліна станцювали енергійний кан-кан. Цим танцем вони одразу заявила про себе, як про достойного конкурента для суперників.

Точно не забудуть глядачі та судді потужний пасодобль. Його учасники показали в другому ефірі шоу. Цей виступ фанати переглянули майже 60 тисяч разів.

Розчулив юзерів і зворушливий контемп, у якому Артур та Аня танцювали під живий спів бабусі та дідуся актора. Вони виконали пісню Сергія Бабкіна "Забери". Актор зізнався, що цей танець був надважливий для нього, адже він присвятив його коханню, яке триває 51 рік – своїй бабусі та дідусю. Логай заявив, що сильнішого кохання він ще не бачив.

Не залишив байдужим і фрістайл у "Сімейний вечір", який Артур танцював разом із дружиною та двома синами. Родина на паркеті перенесла всіх у атмосферу новорічного дива. На YouTube ролик переглянули понад 50 тисяч разів.

Прихильники пари були у шаленому захоплені від джайву. Логай та Кареліна здивували незвичайним поєднанням музики й танцю, оскільки виступали під хіт Вєрки Сердючки. Цей номер вони показали у четвертому ефірі.

Нагадаємо, у суперфіналі головний кубок дістався Артуру Логаю та Анні Кареліній. Срібло отримала фехтувальниця Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар. Третє місце посіли актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

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