"Танці з зірками": найяскравіші номери першого ефіру шоу

Фанати вже обрали своїх фаворитів.

У неділю, 5 вересня, відбувся перший прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Усі 14 пар показали на паркеті видовищні номери та продемонстрували свій танцювальний хист. Дехто із зірок зумів зачарувати як глядачів, так і суддів, а дехто – навіть обурити.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути 5 найяскравіших постановок першого випуску.

Lida Lee та Олексій Базела – Джаз

Судді оцінили номер у 20 балів, а відео на YouTube перебуває на 40 місці у вкладці "В тренді".

Євгенія Власова та Макс Леонов – Квікстеп

Пара отримала від суддів 15 балів, а відео танцю фани переглянули вже понад 26 тисяч разів. У коментарях користувачі пишуть, що хочуть насолоджуватися танцями співачки якомога довше.

Іван Люленов та Яна Цибульська – Самба

Іван вважає себе "продовжувачем справи Лесі Нікітюк". Глядачі оцінили старання та харизму гумориста. Та й від суддів пара отримала 19 балів, посівши третє місце у турнірній таблиці.

Анастасія Оруджова та Денис Самсон – Джайв

Попри травму акторки "Жіночого кварталу", парі все ж вдалося влаштувати ефектне шоу. Джайв під пісню Touch & Go - Noticed You Around точно запам’ятався юзерам.

Дмитро Каднай та Аліна Лі – Ча-ча-ча

Ця пара стала лідером першого ефіру. Учасники отримали за свій пристрасний та емоційний танець 21 бал. Цікаво, що конкуренти співака вже назвали його секс-символом цього сезону.

Зауважимо, у першому випуску дві пари добряче нарвалися на критику. Так, не оцінили надто відвертий номер стриптизера та актора Олексія Суровцева з Марією Колосовою. Також шокував своєю витівкою MELOVIN, який після критики подарував Катерині Кухар справжнє серце. Суддя не оцінила такий зухвалий вчинок.

Нагадаємо, як минув перший ефір "Танців з зірками", ви можете переглянути у нашому матеріалі. Енергійний кан-кан Логая та зухвалий пасодобль Харлан не лишили байдужими нікого.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання