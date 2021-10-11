"Танці з зірками": обурені фанати Lida Lee вимагають повернути артистку у шоу

Співачка та її партнер Олексій Базела покинули проєкт після шостого ефіру.

Після шостого ефіру шоу "Танці з зірками" проєкт покинула пара співачки Lida Lee та її партнер Олексій Базела.

Як для учасників, так і для суддів та глядачів, їхній виліт став справжнім шоком. Багато хто бачив їх у фіналі. Після закінчення ефіру Влад Яма звернувся до фоловерів у Instagram та заявив, що пара дійсно несправедливо покинула паркет. Втім, за його словами, змінити ситуацію вже неможливо, оскільки, є правила.

Попри це, прихильники зірки не здаються та вимагають творців шоу повернути улюбленців. Юзери створили хештеги #повернітьлідувтанці та #повернітьпаруномер3.

instagram.com/lidalee_official

instagram.com/lidalee_official

instagram.com/lidalee_official

instagram.com/lidalee_official

Зі свого боку, виконавиця поки що не прокоментувала сумну подію. Артистка лише зізналася, що не очікувала такої підтримки від шанувальників.

"Друзі, що ви творите! Як же ж вас багато! Просто шок! Я і подумати навіть не могла, що побачу таку кількість добрих слів, підтримки, а головне, бажання бачити нашу пару далі. Ви наша найбільша любов! Скільки ще хотілося станцювати і розповісти вам… Але це лише початок! Спасибі кожному", – написала зірка.

instagram.com/lidalee_official

Продюсер шоу Володимир Завадюк показав, як Ліда та Олексій після ефіру лежали на паркеті та звернувся до глядачів: "Я йду з павільйону, а вони лежать на паркеті. Дуже сумно, що вони йдуть, але такі правила шоу. Друзі, голосуйте за свої улюблені пари".

Lida Lee та Олексій Базела / instagram.com/zavaduk

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