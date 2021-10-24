"Танці з зірками": обуреним MELOVIN та Русіній довелося танцювати з Ілоною Гвоздьовою

"Танці з зірками": обуреним MELOVIN та Русіній довелося танцювати з Ілоною Гвоздьовою

Попри конфлікт, тріо гарно станцювалося.

У восьмому ефірі "Танців з зірками" до пар приєдналися улюблені танцівники та зірки минулих сезонів.

Так, разом із MELOVIN та Лізою Русіною станцювала Ілона Гвоздьова, з якою у пари виник конфлікт через різкі коментарі хореографині під час її суддівства на п'ятому ефірі. Тоді Ілона зауважила, що Ліза недостатньо універсальна танцівниця, на що та запросила її на танцювальний батл у сучасному стилі High Heels. Також Гвоздьова часто критикувала їх у своїх Instagram-stories.

Коли пара дізналася, що танцюватиме з Ілоною, була шокована: "Це жарт? За що?!".

"Для мене це дуже великий психологічний тиск. Вона може усміхатися в обличчя і казати, що все гаразд, а потім приходить додому, вмикає свої сторіз та починає поливати мене брудом", – прокоментувала Русіна.

Зі свого боку, Гвоздьова поділилася, що вона критикувала, то тепер і допомагатиме їм. Тріо виконало ефектний пасодобль.

У результаті танець оцінили в 21 бал. Сама Ілона також залишилася задоволена експериментом.

А от Катерина Кухар заявила, що цього разу Ліза перевершила Гвоздьову.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання