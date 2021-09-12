"Танці з зірками": Олександра Заріцька в образі спокусливої Мерилін Монро ошелешила шпагатом

Співачка та її партнер виконали бродвей.

У другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" першою вийшла на паркет пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова.

Після приголомшливого звернення колишнього солістки гурту KAZKA, зірка та її партнер станцювали на паркеті бродвей. Артистка перевтілилася в образ спокусливої Мерилін Монро. Під час виступу виконавиця ошелешила глядачів, зробивши шпагат та колесо.

Свій танець Саша присвятила усім, хто шукає справжнє кохання. Зірка хоче довести, що любов починається з себе.

Зі свого боку, судді неоднозначно оцінили номер. Так, вони і похвалили, і покритикували співачку.

"Ти справжній діамант нашого шоу, хочу, щоб ти про це пам'ятала. Але щодо емоцій, не забувай, будь ласка, про ритм, тому що ти поводилася більш впевнено, ніж деякі професіонали у цьому сезоні. І так, на куражі, забула про ноги та ритми. Я вже розумію, що винен колишній, але, наступного разу май на увазі", – зазначив Влад Яма.

Катерина Кухар заявила, що Олександра дуже сміливо приміряла образ секс-символу Монро та додала, що їй дуже личить. Втім, сьогодні балерина очікувала від пари більшого.

"Вас назвали богинею паркету. Це може бути, чесно. Цього сезону, протягом декількох тижнів це може бути і ви дійсно себе так представите, тому що все до цього йде. Але не сьогодні. Постановка була ідеальною, але дуже швидкий темп. Мені здається, що трішки не встигли", – додав Макс Чмерковський.

У результаті, виступ оцінили в 16 балів.

Нагадаємо, дружина Чмерковського назвала чоловіка сексуальним суддею. Жінка пишається своїм чоловіком.

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