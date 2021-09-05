"Танці з зірками": Олексій Суровцев під час виступу злився в поцілунку зі своєю партнеркою

Судді неабияк розкритикували виступ пари.
У першому ефірі шоу "Танці з зірками" слідом за Анастією Оруджовою на паркет вийшов актор та триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев.
Партнеркою артиста стала Марія Колосова. Пристрасна пара станцювала емоційну румбу. Перед глядачами артист постав в чорний штанах та білій сорочці, яку він потім зняв. Родзинкою виступу став поцілунок. Пара поцілувалася під час танцю. Як зізнався Олексій, що вони не планували з Марією цього робити. Це була повністю його імпровізація. Хоча, зазначимо, що в артиста є дівчина.
Однак, судді не оцінили їхній виступ зовсім. Влад Яма поділився, що в залі перебуває його 5-річний син, який під час танцю заплющив очі.
"Мені сьогодні доведеться відповідати на багато запитань. Що ж буде далі, якщо вже у першому ефірі є поцілунок?!" - прокоментував суддя.
Своєю чергою Макс Чмерковський поділився, що його танець геть не зачепив. Він не побачив сильних рухів Олексія.
"На цій сцені те, що ви зняли сорочку, - нічого не означає. Ми всі її знімали. Зняту сорочку треба виправдати танцем. Але для мене це не було виправдано", - прокоментував виступ Макс.
Судді поставили парі всього 7 балів.
Нагадаємо, на танцювальному паркеті вже виступила легендарна співачка Євгенія Власова. Партнером зірки став минулорічний переможець шоу Макс Леонов.