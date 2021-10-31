"Танці з зірками": Ольга Харлан та Дмитро Дікусар не змогли вийти на паркет

Учасники заразилися коронавірусом.
Учасниця "Танців з зірками" та фехтувальниця Ольга Харлан не змогла у дев'ятому випуску вийти на паркет.
Так, слідом за KADNAY заразився коронавірусом партнер зірки – Дмитро Дікусар. Втім, учасниця шоу мала вийти на паркет з Дмитром Жуком та виконати контемп. Проте напередодні прямого ефіру Ольга сьогодні вранці отримала позитивний тест на COVID-19.
"Сьогодні я здала тест на COVID-19 та отримала позитивний результат. Хоча я вакцинована. Наразі я добре почуваюся. Симптомів я не відчуваю. Однак на паркет таки вийти не зможу", - говорить спортсменка.
Проте, танець зірки під пісню "Не питай" Океану Ельзи таки показали. Щоправда, лише відео.
До слова, цього тижня фехтувальниця отримала імунітет.
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