"Танці з зірками": Ольга Харлан та Дмитро Дікусар не змогли вийти на паркет

"Танці з зірками": Ольга Харлан та Дмитро Дікусар не змогли вийти на паркет

Учасники заразилися коронавірусом.

Учасниця "Танців з зірками" та фехтувальниця Ольга Харлан не змогла у дев'ятому випуску вийти на паркет.

Так, слідом за KADNAY заразився коронавірусом партнер зірки – Дмитро Дікусар. Втім, учасниця шоу мала вийти на паркет з Дмитром Жуком та виконати контемп. Проте напередодні прямого ефіру Ольга сьогодні вранці отримала позитивний тест на COVID-19.

Ольга Харлан / скріншот з відео

"Сьогодні я здала тест на COVID-19 та отримала позитивний результат. Хоча я вакцинована. Наразі я добре почуваюся. Симптомів я не відчуваю. Однак на паркет таки вийти не зможу", - говорить спортсменка.

Ольга Харлан та Дмитро Жук / скріншот з відео

Проте, танець зірки під пісню "Не питай" Океану Ельзи таки показали. Щоправда, лише відео.

До слова, цього тижня фехтувальниця отримала імунітет.

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