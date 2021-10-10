"Танці з зірками": партнер Олександри Заріцької зізнався у романтичних почуттях до співачки

Юрій Мєшков заявив, що зірка йому подобається.

Партнер солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької у "Танцях з зірками" – Юрій Мєшков зізнався у романтичних почуттях до співачки.

Так, у шостому ефірі шоу танцівник заявив, що зірка йому подобається, як дівчина.

"Дуже подобається, як дівчина. Вона не лише дуже красива, а й чуттєва. З нею дійсно почуваюся чоловіком. Саша – мій скарб. Я їй допоможу перемогти", – зізнався Мєшков.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/tanci1plus1

Зі свого боку, Саша зізналася, що Юрій її дуже надихає, тому дуже хоче допомогти йому перемогти та отримати головний кубок шоу.

"У моєму житті є багато людей, які мене надихають, але цього року у мене з’явився новий приклад і легенда – мій партнер Юра. Він допомагає мені здійснювати мою мрію. Я завжди дуже мріяла танцювати. Не думаю, що без нього я б дійшла до другого-третього ефіру. У мене з’явилося більше причин любити себе. Він завжди робить мені компліменти і весь час каже, що я красива", – поділилася Заріцька.

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