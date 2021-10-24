"Танці з зірками": сексапільна Власова шокувала еротичним танцем на столі суддів

Артистка станцювала пристрасну румбу з Максом Леоновим та Дмитром Жуком.

Учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова щоразу намагається приголомшувати суддів та глядачів різними образами.

Так, у восьмому ефірі співачці вдалося шокувати відвертим танцем. Разом із партнером Максом Леоновим, який минулого тижня потрапив в аварію та пропустив сьомий ефір, на паркет вийшов Дмитро Жук. Вони виконали пристрасну румбу. Танець Власова розпочала на столі суддів у сексівбранні.

Виконавиця розповіла, що раніше займалася танцями на пілоні. За її словами, саме стрипденс допоміг їй побороти депресію та позбутися комплексів.

"Я дуже хочу надихнути усіх дівчат, показати своїм прикладом, що дуже важливо любити себе. Тому, не сиди, вставай просто зараз та йди на танці", – заявила зірка.

"Хочу подякувати за дуже велику кількість дуже складних і класних танцювальних кроків. Велике дякую! Женю, після цього виступу, думаю, нам усім потрібен душ, особливо Каті. У вас це дуже круто вийшло. Вітаю", – прокоментував Макс Чмерковський.

"Женю, ви сьогодні була такою гарячою та звабливою кішечкою. Я гадаю, що такою сміливою, відвертою вас ніхто не очікував побачити. Це неймовірна трансформація, неймовірна жага до перевтілення та перемоги", – додала Катерина Кухар.

Оцінки тріо – 25 балів.

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