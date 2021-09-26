Макс Чмерковський і Санта Дімопулос / скриншот з відео

"Танці з зірками": сексапільний Чмерковський та гаряча Дімопулос у міні запалили паркет шоу

Суддя та минулорічна переможниця ефектно відкрили прямий ефір.

Щойно на 1+1 стартував четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цей вечір присвячений гарячим латинським танцям. Феєрично відкрили випуск суддя проєкту Макс Чмерковський та переможниця минулого сезону, співачка Санта Дімопулос. Артистка сьогодні у ролі судді-джокера. Зірки виконали гарячий танець.

На паркеті виконавиця з'явилася у блискучій чорній мінісукні із відвертими вирізами. Макс вбрався у чорні штани та сорочку, розстібнувши верхні ґудзики.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова розкритикувала MELOVIN на "Танцях" та заявила, до кого у творців шоу "особлива увага". Хореографиня висловила свою думку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання