"Танці з зірками": сексапільний KADNAY із голим торсом запалив паркет шоу

Співак зі своєю партнеркою захопили глядачів та суддів.

У першому ефірі шоу "Танці з зірками" слідом за Олександрою Заріцькою на паркет вийшов співак Дмитро Каднай, він же KADNAY.

Партнеркою артиста стала Аліна Лі. Пристрасна пара запалила паркет ча-ча-ча. Перед глядачами зірка постав із голим торсом та в штанах із торочками. Зі свого боку, Аліна з’явилася на паркеті у відвертому напівпрозорому костюмі. Дмитро продемонстрував неабияку артистичність та пластику.

Після виступу глядачі у залі скандували "Браво" та гучно аплодували. Похвалили учасників і судді. Першим прокоментував виступ Макс Чмерковський.

"Мені так сподобалося, чесно! Сподобалися навіть ті моменти, коли кроків ча-чі не було. Ви настільки заповнили собою, акторством, харизмою. Неймовірний перформанс", – прокоментував хореограф.

А от Катерина Кухар назвала KADNAY яскравим претендентом на перемогу.

Нагадаємо, цього вечора Lida Lee феєрично відкрила перший ефір шоу. Партнером співачки став чемпіон України, призер багатьох міжнародних турнірів Олексій Базела.

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