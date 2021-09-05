"Танці з зірками": сексапільний KADNAY із голим торсом запалив паркет шоу

Співак зі своєю партнеркою захопили глядачів та суддів.
У першому ефірі шоу "Танці з зірками" слідом за Олександрою Заріцькою на паркет вийшов співак Дмитро Каднай, він же KADNAY.
Партнеркою артиста стала Аліна Лі. Пристрасна пара запалила паркет ча-ча-ча. Перед глядачами зірка постав із голим торсом та в штанах із торочками. Зі свого боку, Аліна з’явилася на паркеті у відвертому напівпрозорому костюмі. Дмитро продемонстрував неабияку артистичність та пластику.
Після виступу глядачі у залі скандували "Браво" та гучно аплодували. Похвалили учасників і судді. Першим прокоментував виступ Макс Чмерковський.
"Мені так сподобалося, чесно! Сподобалися навіть ті моменти, коли кроків ча-чі не було. Ви настільки заповнили собою, акторством, харизмою. Неймовірний перформанс", – прокоментував хореограф.
А от Катерина Кухар назвала KADNAY яскравим претендентом на перемогу.
Нагадаємо, цього вечора Lida Lee феєрично відкрила перший ефір шоу. Партнером співачки став чемпіон України, призер багатьох міжнародних турнірів Олексій Базела.