"Танці з зірками": син та онучка Григорія Чапкіса запалили на паркеті шоу

Грег і Вітторія відкрили шостий ефір.

Щойно на 1+1 розпочався шостий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Цей вечір присвячений кумирам. Ефектно відкрили випуск син легендарного судді шоу Григорія Чапкіса - Грег та онучка маестро Вітторія. На паркеті талановиті родичі виконали видовищний хіп-хоп.

У своєму фотоблогу Грег прокоментував свій візит на шоу, де головним суддею був його батько.

"Майже рік тому ти сидів тут поруч зі мною і оцінював "Танці з зірками", і я був такий щасливий, що ти гордий, тато. Тепер тебе немає з нами, але я повернувся, щоб продовжити створену тобою династію Чапкісів. Я так сумую за тобою, тато, я знаю, що ти тут поруч зі мною на кожному етапі шляху, і я не збираюся підвести тебе. Я тут, щоб заявити про себе!!!" – написав Грег.

instagram.com/gregchapkis

Зауважимо, Грег живе та працює у США, а Вітторія – в Італії. Нащадки Григорія Миколайовича продовжують його справу, заснувавши школи танцю у різних куточках світу.

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