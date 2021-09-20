"Танці з зірками": стало відомо, хто покинув проєкт у третьому ефірі шоу

"Танці з зірками": стало відомо, хто покинув проєкт у третьому ефірі шоу

До зони ризику потрапило три зіркові пари.

Щойно на каналі "1+1" відбувся третій прямий ефір оновленого п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, у результаті голосування суддів та глядачів, до зони ризику потрапило три пари: Lida Lee та Олексій Базела, Олександра Машлятіна та Денис Самсон, Олексій Суровцев та Марія Колосова. Втім, за крок до вильоту глядачі врятували Lida Lee та Олексія Суровцева.

Проєкт покинули Олександра Машлятіна та Денис Самсон.

Олександра Машлятіна та Денис Самсон / instagram.com/tanci1plus1

Для учасників виліт був справжнім шоком, адже це був лише їхній другий ефір. У прощальній промові Олександра лише подякувала всім за підтримку.

А от Денис Самсон не коментував свій виліт.

Нагадаємо, минулого випуску першими покинули шоу "Танці з зірками" Іван Люленов та Яна Цибульська.

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