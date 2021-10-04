"Танці з зірками": стало відомо, хто покинув шоу у п'ятому ефірі

"Танці з зірками": стало відомо, хто покинув шоу у п'ятому ефірі

Стало відомо, хто набрав найменшу суму балів від суддів та глядацького голосування.

Щойно на каналі "1+1" закінчився п'ятий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Темою сьогоднішнього ефіру шоу стало українське та світове кіно. Так, всі пари на паркеті перевтілилися у всім відомі образи різних героїв фільмів. Однак, все ж таки одній з пар не вдалося захопити глядачів та суддів своїм танцем.

Так, цього разу до зони ризику потрапили учасники: Фагот та Катерина Тришина, Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, Євгенія Власова та Максим Леонов.

Після голосування журі і за результатами глядацького голосування проєкт залишили Фагот та Катерина Тришина, які виконали вальс.

Фагот та Катерина Тришина / instagram.com/tanci1plus1

Пара дуже засмутилась та наостанок зробила селфі у прямому ефірі зі всіма учасниками. Фагот та Катерина були шоковані, що покидають проєкт, та не змогли вимовити жодного слова.

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