"Танці з зірками": стало відомо, хто вестиме балкон у четвертому ефірі

Ведучим нового випуску стане відомий хореограф.
Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться четвертий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".
Вечір буде присвячений гарячим латинським танцям. Перед своїми виступами зірки вперше відкриють неймовірні секрети про себе, які вони ніколи не розголошували, а також покажуть, як відбувається взаємодія пари поза паркетом.
А підтримувати танцівників на балконі у четвертому прямому ефірі буде відомий хореограф Євген Кот.
Зазначимо, що 2019 року Євген здобув перемогу на "Танцях з зірками". Тоді його зірковою партнеркою була Ксенія Мішина.
До слова, у новому випуску до суддів проєкту приєднається переможниця "Танців з зірками-4", співачка Санта Дімопулос. Свій виступ глядачам подарує артист Артем Пивоваров.
Нагадаємо, у третьому випуску учасники поділилися найважливішими переломними моментами їхнього життя. Тема минулого ефіру - "Рік який змінив моє життя".