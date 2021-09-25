"Танці з зірками": стало відомо, хто вестиме балкон у четвертому ефірі

"Танці з зірками": стало відомо, хто вестиме балкон у четвертому ефірі

Ведучим нового випуску стане відомий хореограф.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться четвертий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вечір буде присвячений гарячим латинським танцям. Перед своїми виступами зірки вперше відкриють неймовірні секрети про себе, які вони ніколи не розголошували, а також покажуть, як відбувається взаємодія пари поза паркетом.

А підтримувати танцівників на балконі у четвертому прямому ефірі буде відомий хореограф Євген Кот.

Євген Кот / instagram.com/tanci1plus1

Зазначимо, що 2019 року Євген здобув перемогу на "Танцях з зірками". Тоді його зірковою партнеркою була Ксенія Мішина.

До слова, у новому випуску до суддів проєкту приєднається переможниця "Танців з зірками-4", співачка Санта Дімопулос. Свій виступ глядачам подарує артист Артем Пивоваров.

Нагадаємо, у третьому випуску учасники поділилися найважливішими переломними моментами їхнього життя. Тема минулого ефіру - "Рік який змінив моє життя".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання