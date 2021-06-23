"Танці з зірками": стало відомо ім'я головного хореографа шоу

У п'ятому сезоні Олена Шоптенко не вийде на паркет як учасниця.

Телеканал 1+1 працює над новим п’ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вже зовсім скоро свято краси та танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями.

У п’ятому сезоні головним хореографом проекту стане Олена Шоптенко. А відома хореографиня та режисер-постановник Олена Коляденко виступить у ролі креативного продюсера головного розважального шоу

instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко, днями завітала до студії "Твого дня" та розповіла, яким буде новий сезон.

"Мені дуже приємно працювати разом із Оленою Коляденко в ролі режисера-постановника - це нереальний досвід, професійне зростання у тому числі. Останні два сезони я виходила на паркет в якості танцівниці разом із Олегом Винником та Олексієм Яровенко, але рада повернутися у роботу над проектом у якості головного хореографа, щоб реалізувати разом з командою нові креативні ідеї. Я можу сказати, що у новому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів. Наприклад, на паркет вийде багато нових талановитих танцівників, які вразять всю країну", - запевнила зірка.

пресслужба каналу "1+1"

Олена зазначила, що як учасниця на паркет не вийде, але пожартувала, що станцює лише разом із ведучим шоу "Твій день" Владом Ямою.

Днями телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в найзірковішомушоу країни. І лише 70 найдосвідченіших танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та хореограф Олена Шоптенко. Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" - глядачі дізнаються незабаром.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, над п’ятим сезоном танцювального шоу "Танці з зірками" працює продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка.

Переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос та Макс Леонов, а також Юлія Саніна та Дмитро Жук.

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