"Танці з зірками": стриптизер Суровцев прокоментував свій "провальний" номер у першому ефірі

Олексій висловився щодо свого танцю та заінтригував користувачів.

Актор та учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев прокоментував свій виступ у першому ефірі шоу.

Так, триразовий чемпіон України зі стриптизу та його партнерка Марія Колосова виконали емоційну румбу. Втім, номер судді не оцінили та поставили учасникам найменшу кількість балів – 7.

У своєму Instagram знаменитість прокоментував свій дебют на паркеті.

"Перший ефір ми з тріском провалили, але не опускаємо руки і посилено готуємо другий танець, який буде докорінно відрізнятися від першого і покаже мене трохи з іншого боку. P.S. До речі, на фото один з трьох кроків румби, яких так не вистачило суддям. Обіцяю, наступного разу буде більше", – зазначив Суровцев.

Олексій Суровцев та Марія Колосова / instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій також додав, що з огляду на оцінки за румбу, парі буде складно пройти у третій ефір. Втім, актор сподівається, що цієї неділі їм вдасться приємно здивувати як глядачів, так і суворих суддів, і не вилетіти з проєкту.

Нагадаємо, як минув перший ефір "Танців з зірками", ви можете переглянути у нашому матеріалі. Енергійний кан-кан Логая та зухвалий пасодобль Харлан не лишили байдужими нікого.

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