"Танці з зірками": судді розкритикували сальсу Джамали, яку вона присвятила своєму чоловіку

Зірка станцювала під власну ж пісню.

Співачка та учасниця проєкту "Танці з зірками" Джамала присвятила своєму чоловіку сальсу, яку вона станцювала під власну ж пісню "Крила".

Так, артистка зізналася, що безмежного кохає свого обранця.

"Мені подобається з ним бути маленькою дівчинкою, яка нічого не вирішує, а просто хоче нову сукню. Я маю співати, я маю танцювати. І він це підтримує, адже хоче, аби я кайфувала. Тому я вдячна йому за розуміння", - поділилася Джамала.

Тому зірка вирішила продемонструвати своє кохання до чоловіка сальсою, яку вона виконала під власну ж пісню "Крила".

А чоловік своєю чергою разом з маленьким сином підтримали артистку відеозв'язком та побажали їй успіху.

"Кохання моє, ми усією сім'єю тебе підтримуємо та кохаємо тебе. Нехай в тебе все вдасться", - розчулив коханий Джамалу.

Проте, якщо чоловіку сподобався виступ артистки, то суддям не надто. Макс Чмерковський та Влад Яма розкритикували сальсу співачки.

"Хочеться більше самостійності Джа. Перед тим як почався танець, ноги вже почали рухатися. Також було забагато напруги в руках. От саме ця напруга мене відволікала", - прокоментував виступ Влад.

Нагадаємо, інша учасниця шоу ошелешила своїм танцем в образі спокусливої Мерилін Монро. Під час виступу Олександра Заріцька зробила шпагат та колесо.

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