"Танці з зірками": суддя шоу Катерина Кухар назвала потенційних переможців

Також знаменитість поділилася, чи не ревнує її чоловік до Макса Чмерковського.

Прима Національного театру опери та балету, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар зізналася, хто з учасників її найбільше приголомшує.

У програмі "Світське життя" артистка поділилася, що потенціал переможця є у Дмитра Кадная та Артура Логая.

"Цього сезону це звичайно ж Каднай, який проявив себе дуже темпераментно, і Артур Логай", – розповіла балерина.

Також знаменитість поділилася, чи не ревнує її чоловік Олександр Стоянов до колеги Макса Чмерковського.

"Він якось хвилюється, я не розумію чому. У нас була лише пристрасна ча-ча-ча і більше нічого! Нарешті знайшовся чоловік, до якого мій чоловік може мене приревнувати, ура", – відповіла Кухар

Нагадаємо, Олександр Стоянов поділився, що грає з Катериною Кухар в карти на сексуальні бажання. Чоловік зізнався, що він – азартний гравець.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання