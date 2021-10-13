"Танці з зірками": учасники запалять паркет під живий спів зірок українського шоубізнесу

Пари виконуватимуть ті стилі танців, яких боялися найбільше.

Вже цієї неділі на телеканалі 1+1 головне танцювальне шоу країни "Танці з зірками" перетне екватор сезону - о 21:00 відбудеться сьомий прямий ефір.

Вечір буде присвячений українським зіркам, які вийдуть на паркет, щоб заспівати для пар та глядачів свої головні хіти.

До суддів цієї неділі приєднається співачка NK, а вестиме балкон епатажна співачка та учасниця "Танців з зірками" Оля Полякова, яка і відкриватиме святковий вечір одним з найвідоміших хітів. NK подарує глядачам виступ з хітом цього року – "Красное вино".

Настя Каменських / пресслужба каналу "1+1"

Вже у неділю зірки виконуватимуть ті стилі танців, яких боялися найбільше.

Вже незабаром стане відомо, чи покине проєкт співачка Джамала, яка обіцяла, якщо не буде прогресу у техніці до сьомого ефіру, то вона сама піде з паркету. Артистка станцює незвичний для себе стиль – хіп-хоп під живе виконання від alyona alyona.

Джамала та Антон Нестерко / пресслужба каналу "1+1"

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков розкажуть, чому на їхню думку, вже декілька тижнів поспіль вони опиняються в зоні ризику. А танцюватиме пара пасодобль під зворушливий трек улюбленого гурту Саші - БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / пресслужба каналу "1+1"

Євгенія Власова та Макс Леонов станцюють під трек "Одинокая" учасниці зіркової команди шоу "Маскарад" та співачки Ірини Білик. Євгенія відверто розповість, як складалося її особисте життя після розлучення.

Євгенія Власова та Макс Леонов / instagram.com/tanci1plus1

Проголосувати за пари можна за допомогою SMS, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можна відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у застосунку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Триває продаж квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен охочий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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