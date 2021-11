"Танці з зірками": "вампірки" Харлан та Дімопулос влаштували пристрасний вальс з Дікусаром

Красуні втілили образи вампірок у розкішних червоних сукнях.

Щойно розпочався дванадцятий ефір "Танців з зірками", в якому на допомогу учасникам прийшли переможці попередніх сезонів шоу.

Так, відкривати сьогоднішній ефір випала честь парі фехтувальниці Ользі Харлан та її партнеру Дмитру Дікусару. Підтримати олімпійську чемпіонку вирішила тріумфаторка минулого сезону, співачка Санта Дімопулос. Вона виграла минулого року у парі з Максом Леоновим.

Вони станцювали віденський вальс під Call Out My Name — The Weeknd.

На паркеті Ольга та Санта з'явилися в образі вампірок у розкішних червоних сукнях, а Дмитро – у смарагдовій сорочці, чорних штанах та жилетці. Дівчата "перетворили" Дікусара також на вампіра. Це був пристрасний номер, наприкінці якого учасники літали над паркетом.

Судді шоу залишилися у захопленні від цього номеру, але мали деякі зауваження.

"Пристрасті було вдосталь, але класичних фігур хотілося дещо більше. Але ви показали зубки, і мені здається, з такими зубками можна потрапити і до фіналу", – прокоментував побачене Влад Яма.

Зі свого боку, Катерина Кухар зазначила, що Ольга Харлан точно "міцно тримає срібло у своїх руках".

"Але я знаю, як ти хочеш золото. У тебе ще попереду два дуже складних танці, тож я б дуже хотіла, щоб ти зараз звернула увагу на граційність своїх рухів та на витонченість", – порадила балерина.

Тріо отримало 27 балів.

