"Танці з зірками": відомо ім'я нового креативного продюсера та розпочато кастинг хореографів

Телеканал "1+1" працює на новим сезоном.

Телеканал "1+1" оголосив про роботу над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Новий сезон здивує не лише несподіваним зірковим складом учасників, але й відкриє для глядачів нові імена танцюристів. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями.

Цього року для роботи над сезоном до команди творців проєкту Big Entertainment Shows приєднається відома хореографиня та режисерка-постановниця Олена Коляденко, яка виступить у ролі креативної продюсерки головного розважального шоу. Олена інтригує, що привнесе в шоу багато змін, які запам'ятаються кожному поціновувачу зіркових танців та перевтілень.

"Я дуже щаслива і вдячна за можливість зануритися в "кухню" цього легендарного танцювального шоу. З головою пірнаю в усі деталі проєкту, щоб отримати кайф самій та показати глядачам найцікавіші подробиці того, як зірки вчаться танцювати. У нас буде несподіваний зірковий склад учасників. Всі вони цікаві перш за все як люди, і ми з командою прагнемо розкрити кожного з них для глядача", – поділилася Коляденко.

пресслужба каналу "1+1"

А допомагатимуть зіркам розкритися на паркеті професійні бальні танцівники, серед яких з'являться нові імена. Так, телеканал "1+1" оголосив відкритий кастинг молодих та талановитих танцюристів, які знають про світ бальних танців все.

"Цього сезону телеканал "1+1" дасть шанс засяяти талановитим танцюристам, чиї імена згодом лунатимуть на всю Україну, як колись сталося із Владом Ямою, Оленою Шоптенко, Ілоною Гвоздьовою та іншими зірками "Танців". Крім того, радий вітати Олену Коляденко у нашій команді та впевнений, що новий сезон "Танців з зірками" приголомшить всіх. Всі поціновувачі проєкту її добре знають та люблять, адже Олена у перших сезонах була суддею шоу", - коментує продюсер проєкту та керівник департаменту виробництва великих розважальних проєктів Володимир Завадюк.

пресслужба каналу "1+1"

Для участі у кастингу потрібно заповнити форму на офіційному сайті телеканалу "1+1". Якщо вам 20 років і більше, ви професіонал у бальних танцях та володієте ще й іншими танцювальними стилями, а ваш професійний досвід - не менше п'яти років, команда проєкту чекає на вас. Заявки приймаються лише до 18 червня, тож не зволікайте, щоб не впустити свій шанс на участь в "Танцях з зірками". Кастинг буде проводити оновлена команда проєкту. Місце та час проведення відбору буде повідомлено танцівникам особисто.

А хто з вже добре знайомих танцівників вийде на паркет у новому сезоні - глядачі дізнаються незабаром.

Нагадаємо, над п'ятим сезоном танцювального шоу країни працює продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос та Макс Леонов, а також Юлія Саніна та Дмитро Жук.

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