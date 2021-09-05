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"Танці з зірками": Влад Яма зізнався, хто з учасників став для нього найбільш неочікуваним

"Танці з зірками": Влад Яма зізнався, хто з учасників став для нього найбільш неочікуваним

instagram.com/vladyama_official

Також хореограф відповів, чи не боїться конкуренції Макса Чмерковського.

Український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками", прем'єра нового сезону якого відбудеться вже за декілька годин, Влад Яма зізнався, хто з учасників став для нього найбільш неочікуваним.

Так, у програмі "Світське життя" знаменитість поділився, що несподіванкою для нього стала фехтувальниця Ольга Харлан.

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"Для мене вона спортивна мегазірка, яку, нажаль, не усі українці поки що знають. Це справжня гордість України. Мені хотілося б, щоб зірки такого рангу, масштабу були у кожному сезоні", – зазначив Яма.

Цього сезону "Танців з зірками" суддівське крісло посів ще один секс-символ – Макс Чмерковський. Влад відповів, чи не боїться конкуренції. Так, зірка зазначив, що точно через це не переймається, а хвилюється лише за те, аби класно виконати свою роботу та отримати задоволення від шоу.

Нагадаємо, у новому сезоні "Танців з зірками" нова ведуча. Нею стала відома модель та акторка Іванна Онуфрійчук. Редакція ТСН підготувала для вас коротку біографію артистки.

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