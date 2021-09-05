"Танці з зірками": Влад Яма зізнався, хто з учасників став для нього найбільш неочікуваним

"Танці з зірками": Влад Яма зізнався, хто з учасників став для нього найбільш неочікуваним

Також хореограф відповів, чи не боїться конкуренції Макса Чмерковського.

Український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками", прем'єра нового сезону якого відбудеться вже за декілька годин, Влад Яма зізнався, хто з учасників став для нього найбільш неочікуваним.

Так, у програмі "Світське життя" знаменитість поділився, що несподіванкою для нього стала фехтувальниця Ольга Харлан.

"Для мене вона спортивна мегазірка, яку, нажаль, не усі українці поки що знають. Це справжня гордість України. Мені хотілося б, щоб зірки такого рангу, масштабу були у кожному сезоні", – зазначив Яма.

Цього сезону "Танців з зірками" суддівське крісло посів ще один секс-символ – Макс Чмерковський. Влад відповів, чи не боїться конкуренції. Так, зірка зазначив, що точно через це не переймається, а хвилюється лише за те, аби класно виконати свою роботу та отримати задоволення від шоу.

Нагадаємо, у новому сезоні "Танців з зірками" нова ведуча. Нею стала відома модель та акторка Іванна Онуфрійчук. Редакція ТСН підготувала для вас коротку біографію артистки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання