"Танці з зірками": Войтенко пригадав початок стосунків з дружиною, з якою він у конфлікті

Актор відтворив на паркеті ситуацію, яка сталася на концерті "Океан Ельзи".

На 1+1 розпочався дев'ятий ефір шоу "Танці з зірками".

Відкрив вечір актор Костянтин Войтенко та його партнерка, чемпіонка України з бальних танців Роксоляна Маланчук. У своєму відеощоденнику знаменитість зізнався, що найбільший його страх - це втратити родину. Тож сьогодні на паркеті він зробив ще один крок до примирення зі своєю дружиною.

Цей тиждень присвячений 27-річчю діяльності гурту "Океан Ельзи". Тому пари танцюватимуть під улюблені хіти гурту, які у них асоціюються із певною подією у житті та супроводжували у різних ситуаціях.

Так, пісня "Зелені очі" асоціюється у знаменитості з початком стосунків з Валею.

Костянтин Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

"Коли ми з дружиною почали зустрічатися, я запросив її на концерт "Океану Ельзи". У цей день у мене було знімання, коли я вже приїхав, я телефонував Валі, але не було зв'язку. Я розумів, що все, на концерті, там де 35-40 тисяч людей… Чомусь я відчув, що потрібно йти ось туди. Я побачив її красиві зелені очі. На все життя запам'ятав це і я думаю, Валя також", – поділився він.

Саме цю історію Костя та Роксоляна відтворили на паркеті. Пара виконала пасодобль.

Судді похвалили пару та поставили їй 27 балів.

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