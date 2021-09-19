"Танці з зірками": Євгенія Власова у мінісукні виконала спокусливий танець

"Танці з зірками": Євгенія Власова у мінісукні виконала спокусливий танець

Артистка також зізналась, що сварилась з партнером.

Співачка та учасниця проєкту "Танці з зірками" Євгенія Власова станцювала драйвовий та спокусливий танець.

Так, в третьому ефірі зірка вирішила кардинально змінити свій стиль. Вона станцювала в мінісукні ча-ча-ча. Зірка розкрилась та показала всю свою сексуальність. Тому номер артистки вийшов досить таки запальний та драйвовий. А от її партнер Макс Леонов виступив в латексному костюмі, на якому був зображений червоний хрест біля серця.

Судді оцінили її виступ та похвалили новий стиль.

"Нарешті це сталось. Я побачив те, що хотів побачити. У твоєму виступі я побачив кокетливість та звабливість. Танцювали стегна, було задоволення", - прокоментував Влад Яма.

Судді оцінили її виступ у 28 балів.

До речі, Євгенія Власов зізналась, що вони під час репетицій сварились зі своїм партнером.

"Ми іноді не розуміємо одне одного. Він емоційний, я також, тому буває, що сваримось", - розповіла Євгенія.

Тому, не дивлячись на сварку, вони станцювали гарно.

Нагадаємо, нещодавно Джамала станцювала кримськотатарський танець. Родзинкою номеру стало те, що артистка під час танцю заспівала.

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