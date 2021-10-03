"Танці з зірками": Євгенія Власова у складному костюмі приголомшила своїм виступом

Зірка виконала на паркеті пасадобль.

Відома співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова неабияк здивувала своїм виступом у п'ятому випуску.

Так, сьогоднішній прямий ефір шоу присвячений українському та світовому кіно. Тому артистка перевтілилась в казкову Чаклунку. І якщо костюм має неперевершений вигляд, то танцювати в ньому було не так легко. Зірці заважали велетенські ріжки.

Євгенія Власова танцює пасадобль / скріншот з відео

"Класні ріжки. Але вони такі тяжкі і дуже незручні. Я не знаю, як я в них буду танцювати", - говорила на репетиціях Євгенія.

Та попри складний костюм, зірці вдалося чудово виконати пасадобль під пісню The Hardkiss - Make Up.

Євгенія Власова танцює пасадобль / скріншот з відео

Однак судді поставили артистці лише 25 балів.

"Пасадобль був, характер був. Мені не вистачило тонусу в тілі, особливо в руках. Вираз обличчя був більш загрозливий, ніж тіло", - прокоментував свою оцінку Влад Яма.

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