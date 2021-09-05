"Танці з зірками": Євгенія Власова захопила чуттєвим номером та у сльозах поділилася особистим

Партнером зірки став минулорічний переможець шоу Макс Леонов.

У першому ефірі шоу "Танці з зірками" виступила легендарна співачка Євгенія Власова.

Партнером зірки став минулорічний переможець шоу Макс Леонов. Перед виходом на паркет зірка зі сльозами на очах поділилася особистим. Так, артистка розповіла, що те, що вона у шоу – неймовірна перемога, оскільки колись вона навіть не могла ходити.

"Після страшної операції, де з 10 виживає 1… Я пам'ятаю, як я у махровому халаті не могла і кроку зробити. Було складно підіймати покривало, не те, що зараз танцювати. Це очманіло, що я можу танцювати. Я дуже стомилася від того, що мене асоціюють із болячками. Просто за спиною я чую: "А, це та, яка ледь не вмерла", "Та, яка розлучилася", "Та, у якої був рак". Це витримати нереально", – поділилася виконавиця.

43-річна знаменитість додала, що усі ці слова ранили її доньку. Власова мріє, щоб її дитину не запитували про хвороби мами, а говорили, яка Євгенія молодець.

У першому ефірі Власова та Леонов захопили чуттєвим номером, який розпочався із повітряної кулі. Пара станцювала квікстеп. Євгенія приміряла жовту сукню, а Макс – білу сорочку та штани.

Попри бурхливу реакцію публіки, судді все ж помітили деякі помилки та вказали на них. Перед тим, як оцінити номер, Катерина Кухар підійшла до Євгенії та обійняла її. Балерина підтримала учасницю через пережиті труднощі.

"Я пишаюся вами. Я розумію, як багато у вас зараз на кону. Ви отримали вже такий джек-пот – Макса, але він зараз грає для вас як плюс так і мінус. Тому що, у квікстепі ви дещо розгубилися. Тож, я бажаю, щоб ви зібрали усі свої сили, проявили свій характер бійця і показали справжню себе", – зазначила Кухар.

Пара отримала від суддів 15 балів.

Нагадаємо, сьогодні Анастасія Оруджова, попри травму, вийшла на паркет. Під час репетиції гумористка порвала зв'язку на коліні.

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