"Танці з зірками": Євгенія Власова заявила, що не кохала свого ексчоловіка

"Танці з зірками": Євгенія Власова заявила, що не кохала свого ексчоловіка

Співачка зазначила, що за усе життя жодного разу не кохала.

Співачка та учасниця проєкту "Танці з зірками" Євгенія Власова відверто розповіла про особисте.

Так, в ефірі, який присвячений коханню, знаменитість зізналася, що ніколи не любила. Зірка, яка була одружена зі своїм продюсером Дмитром, поділилася, що не мала до нього почуттів.

"Я, напевно, багатьох здивую, сказавши, що за 43 роки свого життя я не кохала. Мені здавалося, що я любила. Чому я вийшла заміж? Тому що я завагітніла і все, вільна Женя Власова зі своїми суперхітами, ти раптом потрапляєш в залежність фінансову, моральну. Я пам'ятаю, як я лежала і чекала його дзвінка. У мене токсикоз був на зображення телефону, настільки в нервовому напруженні була", – пригадала виконавиця.

Євгенія Власова з ексчоловіком / instagram.com/lovegra_lml

Власова додала, що розірвала стосунки вона, втім, на розлучення подав саме чоловік. Зірка додала, що це був дуже складний період життя, особливо, коли екс вимагав зробити ДНК-тест на батьківство, коли їхній доньці було 4 роки.

"Але як я можу Діму ненавидіти? Я завдяки доньці люблю Діму досі. Не як чоловіка, я обожнюю його, тому що я обожнюю свою дочку", - додала вона.

На паркеті знаменитість та її партнер Макс Леонов виконали повільний фокстрот. Свій танець Власова присвятила доньці та своїй внутрішній дівчинці.

Судді проєкту прокоментували, що виступ вийшов натхненним та оцінили його в 18 балів.

Нагадаємо, Lida Lee розповіла про свої аб'юзивні стосунки, які тривали понад два роки. Колишній артистки не підтримував її.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання