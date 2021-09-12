"Танці з зірками": Євгенія Власова зізналася, що їй складно танцювати

"Танці з зірками": Євгенія Власова зізналася, що їй складно танцювати

Артистка говорить, що вік таки дається в знаки.

Українська співачка та учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова, яка нещодавно захопила чуттєвим танцювальним номером, зізналася, що їй складно брати участь у шоу.

Так, 43-річна артистка найстарша учасниця шоу. І, як вона зізнається "Світському життю", танцювати їй трішки тяжко. Євгенія говорить, що вік таки дається в знаки.

"Не те, щоб я задихалася, але кістки вже не ті", - з усмішкою говорить Євгенія.

Нагадаємо, що участь Євгенії Власової в "Танцях з зірками" стала справжньою несподіванкою для українського шоубізнесу. Однак, водночас артистка засмутила своїх відданих прихильників, зізнавшись, що повертатися на велику сцену вона не планує.

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