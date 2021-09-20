"Танці з зірками": Заріцька назвала ім’я першого партнера, з яким мала танцювати

Раніше вони товаришували.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка нещодавно розсекретила, наскільки схудла, назвала ім’я партнера, з яким мала танцювати на "Танцях з зірками".

За місяць до прямих ефірів шоу, Олександрі замінили партнера. Як зізналась артистка, танцівник заявив їй, що "не зможе з нею довго протриматися на проєкті".

Так, Олександра раніше дуже добре з ним товаришувала, а познайомилися вони ще 2017 року під час участі в одному музичному конкурсі.

"З ним у мене складалися дружні стосунки. Аж раптом він натякнув, що боїться зі мною не дійти до фіналу. Хоча він потім говорив, що не це мав на увазі. Але, те що він написав, мало великий підтекст. Тому, коли партнер не до кінця вірить в тебе, то треба обрубувати всі кінці", - розповіла Олександра.

Як зізналась зірка програмі "ЖВЛ", її першим партнером на "Танцях" був Олександр Прохоров.

Олександр Прохоров / instagram.com/sasha_prohor

"Олександр перший проявив бажання не танцювати. Я хотіла з Сашею танцювати, ми дуже дружили. І це було для мене ударом", - поділилась Зарціька.

Виконавиця наразі танцює у парі з Юрієм Мєшковим і демонструє гарні результати.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

"Я просто погодилася на людину, яку взагалі не знаю. Але все класно", – поділилась зірка.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька розсекретила нові стосунки з бойфрендом. Обранець зірки не зі сфери шоубізнесу.

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