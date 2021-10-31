"Танці з зірками": Заріцька та Мєшков поміркували про їхні стосунки поза проєктом

Учасники вже сходили на побачення.

Учасники "Танців з зірками" Олександра Заріцька та Юрій Мєшков з кожним ефіром інтригують своїми ймовірними романтичними стосунками.

Так, раніше артистка говорила, що закохана та має бойфренда. Втім, минулого ефіру виконавиця заявила, що вони розійшлися і тепер вона вільна. Також знаменитість натякнула на те, що між нею та її партнером щось більше, аніж просто дружба. Зі свого боку, сам хореограф давно відкрито говорить, що Олександра йому подобається, як дівчина. Тепер взаємністю відповіла Заріцька.

"Він мені подобається як хлопець. Я б дуже хотіла вірити, що у нас щось може бути після проєкту. Я боюся його втратити. Боюся, що він усе це сприймає, як телепроєкт. Хвилююся, що він не напише після проєкту: "Пішли на побачення". Я дуже щаслива, коли поруч зі мною Юра", – заявила вона.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/tanci1plus1

Зі свого боку, Мєшков поділився, що він дивиться на ситуацію тверезо та розуміє, що романтична історія може закінчитися.

"Ми з різних світів. Я живу у маленькому місті і треба переїхати до Києва, знайти справу, яка буде приносити вдосталь коштів. Треба бути на ступінь або дві більше, щоб бути разом", – поділився Юра.

Також учасники поділилися, що вже сходили на побачення.

А на паркеті пара відтворила ніжний віденський вальс, за який отримала 24 бали.

"Дієтологи не радять вживати занадто багато солодкого, але сьогодні не було вибору, тому що танець – просто цукерочка і ми ним насолоджувалися", – прокоментував Влад Яма.

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