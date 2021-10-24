"Танці з зірками": Заріцька вийшла на паркет з партнером, з яким відмовилась танцювати у шоу

"Танці з зірками": Заріцька вийшла на паркет з партнером, з яким відмовилась танцювати у шоу

Зірка станцювала з Олександром.

Солістка гурту KAZKA, учасниця "Танці з зірками" Олександра Заріцька вийшла на паркет з Олександром Прохоровим.

До слова, саме з ним зірка мала танцювати на проєкті. Щоправда, вона відмовилася, бо танцівник заявив їй, що "не зможе з нею довго протриматися". Проте, у восьмому прямому ефірі Прохоров приєднався до пари Заріцької та Мєшкова.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Я підозрювала, що мене можуть поставити у пару саме з ним. Я з ним починала танцювати, та я дуже хотіла саме з ним брати участь у шоу. Зараз я розумію, що це на краще, бо не впевнена, що з Олександром дійшла б так далеко", - говорить зірка.

До слова, Заріцька запевнила, що між нею та Прохоровим більше немає ніякого конфлікту. А в разі чого, Юрій захистить артистку.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Я знаю, що між ними були якісь непорозуміння. Але я її зможу захистити, якщо потрібно буде", - заявив танцівник.

Вони всі втрьох виконали на паркеті контемп. Загалом, судді поставили їм 25 балів.

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