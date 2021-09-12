"Танці з зірками": зірка "Жіночого Кварталу" завчасно покинула проєкт

Анастасія Оруджова не змогла продовжити участь через травму.

Зірка "Жіночого Кварталу", акторка Анастасія Оруджова покинула проєкт "Танці з зірками".

Через травму коліна, яку знаменитість отримала минулої суботи, Настя не змогла продовжити участь у шоу. Зірку екстрено прооперували.

"На жаль, я у лікарні. Мене прооперували. З коліном все виявилося набагато гірше, ніж ми усі думали. Мені потрібна була термінова операція", – розповіла Оруджова.

Анастасія Оруджова

Гумористка додала, що її реабілітація триватиме понад 8 місяців: "Тож на цьому мої танці закінчуються. Моє серце розбите".

Нагадаємо, судді розкритикували сальсу Джамали, яку вона присвятила своєму чоловіку. Зірка станцювала під власну ж пісню.

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