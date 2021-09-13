"Танці з зірками": зірка "Жіночого Кварталу" прокоментувала завчасне завершення участі в шоу

Анастасія Оруджова покинула проєкт через травму.

Зірка "Жіночого Кварталу", акторка Анастасія Оруджова, яка завчасно покинула проєкт "Танці з зірками", прокоментувала подію.

Вона не змогла продовжити участь через серйозну травму. На сторінці в Instagram гумористка оприлюднила допис, де поділилася своїми переживаннями. Артистка зізналася, що їй складно і морально, і фізично.

"Не буду приховувати, відхід з шоу переживаю максимально болісно, у всіх сенсах цього слова! Через те, що знаю, як могли б... через прекрасних людей, за якими сумую. Зараз той період життя, який хочеться гранично швидко пройти, але, с*ка, я на милицях... І швидко не вийде", – написала Настя.

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Також Оруджова звернулася до свого партнера Дениса Самсона.

"Це було щось нове, кожен день відкриття! Твій світ прекрасний і ти в ньому найкращий! Так би мовити, пазл зійшовся, а зв'язка розійшлася. Мені нескінченно шкода. Я вдячна тобі, люблю дуже сильно, але відригувати у мене в квартирі досі не можна!!!" – написала акторка.

У коментарях колеги та прихильники підтримали зірку та побажали їй якнайшвидше одужати. Зокрема, прокоментувала допис Олена Кравець: "Естафету по танцях тобі передала… І по милицям, виходить, теж, чи що???".

Нагадаємо, попри те, що Анастасія Оруджова покинула проєкт "Танці з зірками", її партнер Денис Самсон продовжує участь у шоу. Так, замість Насті боротиметься за кубок Олександра Машлятіна – колега та партнерка Оруджової у "Жіночому Кварталі" та "Лізі Сміху".

А як минув другий прямий ефір проєкту, читайте у нашому матеріалі.

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