"Танці з зірками": на паркеті шоу "виступив" легендарний Григорій Чапкіс

У третьому епізоді глядачі побачили номер пам'яті судді шоу.

У третьому ефірі шоу "Танців з зірками" "оживили" за допомогою новітніх технологій легендарного Григорія Чапкіса.

Номер пам’яті розпочався з того, що на паркеті з’явилися пари різної вікової категорії: маленькі дітлахи і зрілі жінки та чоловіки.

Вони всі разом присвятили Григорію Миколайовичу віденський вальс. У кінці свого виступу пари вишикувались у коридор пошани.

Потім з’явився легендарний Григорій Миколайович, якого "оживили" за допомогою новітніх технологій, та показав декілька па.

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