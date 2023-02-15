Танцівниця Русіна після гучного роману з MELOVIN показала пристрасні поцілунки з новим бойфрендом

Схоже, шляхи співака та танцівниці розійшлися.
Учасниця шоу "Танці з зірками", танцівниця Ліза Русіна після гучного роману зі співаком MELOVIN закрутила новий.
Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала відео, де на кіпрському пляжі пристрасно цілує бойфренда.
Однак, схоже, і MELOVIN провів День святого Валентина не на самоті. Виконавець опублікував фото, на якому тримається за руку з таємничою незнайомкою.
Зазначимо, MELOVIN брав участь у "Танцях з зірками", де його партнеркою була Ліза Русіна. На проєкті між співаком та танцівницею виникли почуття, тож згодом вони почали зустрічатися. Однак їхні стосунки не тривали довго.
Ба більше, чимало прихильників не вірили MELOVIN та Лізі, що між ними дійсно щире кохання. Деякі користувачі Мережі були переконані, що пара просто таким чином влаштувала піар.
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