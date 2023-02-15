Танцівниця Русіна після гучного роману з MELOVIN показала пристрасні поцілунки з новим бойфрендом

Учасниця шоу "Танці з зірками", танцівниця Ліза Русіна після гучного роману зі співаком MELOVIN закрутила новий.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала відео, де на кіпрському пляжі пристрасно цілує бойфренда.

Однак, схоже, і MELOVIN провів День святого Валентина не на самоті. Виконавець опублікував фото, на якому тримається за руку з таємничою незнайомкою.

MELOVIN з таємничою незнайомкою / Фото: instagram.com/melovin_official

Зазначимо, MELOVIN брав участь у "Танцях з зірками", де його партнеркою була Ліза Русіна. На проєкті між співаком та танцівницею виникли почуття, тож згодом вони почали зустрічатися. Однак їхні стосунки не тривали довго.

MELOVIN та Ліза Русіна / Фото: instagram.com/melovin_official

Ба більше, чимало прихильників не вірили MELOVIN та Лізі, що між ними дійсно щире кохання. Деякі користувачі Мережі були переконані, що пара просто таким чином влаштувала піар.

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