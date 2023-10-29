Танцівник Тіни Кароль, з яким їй приписують роман, помацав артистку за сідниці

У Мережі з'являється дедалі більше "доказів" того, що між співачкою Тіною Кароль і хореографом Дмитром Жуком, який танцює в її балеті, справді є стосунки.

Цього разу на одній з фан-сторінок зірки в Instagram оприлюднили відео з репетиції, де Кароль постала з Жуком. Тіна у білому костюмі без макіяжу усміхнено дивиться у камеру, тим часом Дмитро кружляє її у танці, а в кінці навіть дозволив собі погладити артистку по сідницях.

Тіна Кароль потрапила на пікантне відео з танцівником, з яким їй приписують роман

Переглянувши цей ролик, у фанів не залишилося сумнівів, що між артистами щось більше ніж просто дружба та співпраця:

Мені одній здається, що в них стосунки?

Нарешті не самотня

Дуже гарно танцюють, одну руку на живіт, іншу на сідниці

Якщо це "просто" танець, то я балерина

Зазначимо, що місяць тому у Мережі з'явилося відео, як Тіна Кароль разом з Дмитром Жуком гуляли центром Києва, тримаючись за руки. Артистка підігріла чутки про роман з танцівником з її балету.

До цього Інтернетом поширився ролик, на якому Жук і Кароль танцювали разом у ресторані. Свідком цих танців став 14-річний син Кароль Веніамін. Хлопець не приховував емоцій і було видно, що він дуже ревнує маму.

Читайте також: