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Танцівник Тіни Кароль, з яким їй приписують роман, помацав артистку за сідниці

Танцівник Тіни Кароль, з яким їй приписують роман, помацав артистку за сідниці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2713
Час на прочитання
2 хв
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Танцівник Тіни Кароль, з яким їй приписують роман, помацав артистку за сідниці

Тіна Кароль та Дмитро Жук

В Інтернеті з'явилося пікантне відео з Кароль і Дмитром Жуком.

У Мережі з'являється дедалі більше "доказів" того, що між співачкою Тіною Кароль і хореографом Дмитром Жуком, який танцює в її балеті, справді є стосунки.

Цього разу на одній з фан-сторінок зірки в Instagram оприлюднили відео з репетиції, де Кароль постала з Жуком. Тіна у білому костюмі без макіяжу усміхнено дивиться у камеру, тим часом Дмитро кружляє її у танці, а в кінці навіть дозволив собі погладити артистку по сідницях.

Тіна Кароль потрапила на пікантне відео з танцівником, з яким їй приписують роман

Тіна Кароль потрапила на пікантне відео з танцівником, з яким їй приписують роман

Переглянувши цей ролик, у фанів не залишилося сумнівів, що між артистами щось більше ніж просто дружба та співпраця:

  • Мені одній здається, що в них стосунки?
  • Нарешті не самотня
  • Дуже гарно танцюють, одну руку на живіт, іншу на сідниці
  • Якщо це "просто" танець, то я балерина

Зазначимо, що місяць тому у Мережі з'явилося відео, як Тіна Кароль разом з Дмитром Жуком гуляли центром Києва, тримаючись за руки. Артистка підігріла чутки про роман з танцівником з її балету.

До цього Інтернетом поширився ролик, на якому Жук і Кароль танцювали разом у ресторані. Свідком цих танців став 14-річний син Кароль Веніамін. Хлопець не приховував емоцій і було видно, що він дуже ревнує маму.

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Дата публікації
Перегляди
2713
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