Танцівник-зрадник Полунін, який набив на тілі портрет Путіна, заявив про виїзд з РФ: "Місію виконав"

Скандальний хореограф заявив, що за відчуттями перебуває не там, де повинен.

Танцівник балету Сергій Полунін, який давно сумнозвісний своїми проросійськими поглядами, заявив про виїзд з РФ.

Про це уродженець Херсона розповів у своєму Instagram. Скандальний танцівник заявив, що за відчуттями перебуває не там, де повинен. Тож, зрадник Полунін прийняв рішення покинути РФ, мовляв, країна-агресорка дала йому все, що могла, і свою місію він виконав. Звичайно, палкий прихильник путіна не забувся у своєму дописі про виїзд з Росії вкотре розхвалити росіян.

"Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час у Росії закінчився, начебто зараз я свою місію тут виконав", - заявив танцівник.

Сергій Полунін не став розкривати, куди ж зібрався їхати. Однак у дописі він зазначив, що лиш хоче, аби "душа почувалася спокійно і на своєму місці та щоб сім'я була щасливою".

Допис зрадника Сергія Полуніна

У коментарях вже відреагували на його рішення. Користувачі покепкували з країни-агресорки, що навіть затяті Z-патріоти звідти вже виїжджають. Хоча росіяни в істериці зазначили, що допис писав не Полунін, адже у тексті чимало помилок, і такий палкий прихильник РФ нібито не може покинути країну.

Зазначимо, Сергій Полунін вже давно славиться проросійськими поглядами. Він не раз заявляв про своє захопленням путіним, що навіть набив татуювання з його портретами на тілі. У листопаді 2018 року скандальний танцівник повідомив про отримання російського громадянства. Зрадник підтримав анексію Криму та вторгнення Росії на територію України.

Читайте також: