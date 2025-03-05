Танцівник-зрадник Полунін з татуюванням Путіна на тілі втік з Росії та змінює громадянство

Танцівник балету Сергій Полунін, давно сумнозвісний своїми проросійськими поглядами, втік з Росії та змінює громадянство.

Про це скандальний хореограф повідомив у своєму Instagram. Зокрема, він оселився в Ізраїлі і вже навіть називає себе не російським танцівником балету, а єврейським. Окрім того, зрадник намагається отримати ізраїльський паспорт, наразі ж у нього російський. Ба більше, Полунін вже навіть встиг на скроні набити зірку Давида. До слова, у скандального хореографа на тілі є тату з портретами диктатора путіна. Вочевидь, татуюваннями Полунін звик демонструвати свою відданість.

Що ж стосується проросійських поглядів, то танцівник від них не відмовляється. Він і надалі залишається затятим Z-патріотом. Утім, Полунін, вочевидь, вирішив, що Росію краще любити за її межами.

Сергій Полунін

"Найвідоміший єврейський танцівник балету в світі. Я захищаю росіян, путіна та євреїв. Ізраїльський паспорт незабаром був би чудовим", - написав скандальний хореограф.

Зазначимо, Сергій Полунін давно відомий своїми проросійськими поглядами. Він ще до повномасштабної війни став палким прихильником політики путіна. Зокрема, підтримав анексію Криму та війну на сході України. 2018 року Полунін отримав російський паспорт. З початком повномасштабної війни в Україні, позиція хореографа не змінилася – він став на бік окупантів.

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