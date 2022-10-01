Танцюрист Могилевської із мамою опинився під ракетним обстрілом гуманітарної колони у Запоріжжі

Під ракетний обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі потрапив учасник колективу Наталі Могилевської, танцюрист Микита Ткаченко. У авто хлопець знаходився разом із мамою, яка, нажаль, отримала поранення не сумісні з життям.

"У цій колоні Микита перебував із мамою. На жаль, Катерина отримала осколкове поранення в груди, яке призвело до смерті. Микита зараз перебуває у лікарні. Без матері залишилося двоє синів. Царство небесне, Катерині та всім загиблим", - розповіла у своєму Instagram Могилевська.

Фото: instagram.com/tkach_

Співачка поділилася архівними відео та фото із концертів, де виступала із Микитою на сцені. Також Наталія додала фото танцюриста із мамою та попросила своїх шанувальників долучитися до збору коштів для родини Ткаченко.

На своїй сторінці Микита розповів, що його вже виписали із лікарні. Танцюрист отримав поранення уламком у коліно та легку контузію. Попереду на хлопця чекає реабілітаційний період.

Фото: instagram.com/tkach_

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